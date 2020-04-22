三部門聯合發意見　破壞坑渠蓋致死可依故意殺人定罪

內地屢現因坑渠蓋被破壞或盜取。圖為山東警方本月破獲的盜竊渠蓋案。

內地近年屢現因坑渠蓋被破壞或盜取所致的傷亡事故，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部日前聯合發布《關於辦理涉窨井蓋相關刑事案件的指導意見》（下稱《意見》），明定民眾若犯盜竊、破壞坑渠蓋，可依法以故意傷害罪、故意殺人罪定罪處罰。

《意見》規定，盜竊、破壞車路上的渠蓋，令車輛發生傾覆、毀壞危險，尚未造成嚴重後果者，以破壞交通設施罪定罪處罰；盜竊、破壞人員密集往來的非機動車道、行人路以及車站、公園、廣場等場所的渠蓋，以危險方法危害公共安全罪定罪處罰。對於盜竊、破壞以上兩種情形以外其他場所的渠蓋，明知會造成人員傷亡後果，或致人受傷死亡，依法以故意傷害罪、故意殺人罪定罪處罰。

《意見》指出，在生產、作業中違反有關安全管理規定，擅自移動渠蓋或未做好安全防護措施等，發生重大傷亡事故或造成其他嚴重後果，可以重大責任事故罪定罪處罰；生產不符合國家、行業標準的渠蓋，或銷售不合格的渠蓋而造成嚴重後果，可以生產、銷售不符合安全標準的產品罪定罪處罰。

《意見》又規定，負有決定、管理、監督等職責的國家機關工作人員，或授權行使渠蓋行政管理職權的企業職員、公務員等，在工作或履行行政管理職權時玩忽職守或濫用職權，令公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，可以玩忽職守罪、濫用職權罪定罪處罰。