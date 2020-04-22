新冠肺炎：台海軍增1人確診　澎湖縣命民眾外出戴口罩

台灣中央流行疫情指揮中心周三（22日）公布，海軍敦睦艦隊磐石號新增1宗確診個案，患者於艦上實習，截至目前敦睦艦隊已有28人確診，衞生單位現已掌握接觸者共692人，其中446人為居家隔離對象，246人為自主健康管理對象。

指揮官陳時中指，該名患者上月23日起出現發燒、咳嗽、味覺喪失情況，服藥後症狀改善並恢復，上周六（18日）到集中檢疫所隔離採檢，首次採檢結果未受感染，之後因有鼻塞、嗅覺異常狀況，翌日由衞生單位安排就醫並作第2次採檢，其後確診。

敦睦艦隊磐石號爆發新冠肺炎，由於艦上官兵曾到訪台灣多個地區，恐引發社區感染。澎湖縣長賴峰偉周三宣布，即日起至5月13日，澎湖縣居民外出時必須佩戴口罩，違者依法罰款3000元新台幣（約790港元）。另因官兵主要在高雄、台南等地活動，賴峰偉要求縣府員工即日起至5月5日，暫緩到兩地出差，呼籲民眾近期避免前往相關地區。

台灣日前再派包機到湖北接載滯留武漢人士，航班周二（21日）晚9時許抵達桃園機場。本次包機共載回229人，包括175名成人、53名兒童及1名嬰兒，旅客已送至檢疫所集中檢疫14天。