近10年最長五一假期　料9千萬內地客出遊

內地今年五一假期長達5天，是近十年來最長。內地旅遊網站估計，今年旅客出遊人數料達9千萬人。有旅遊專家表示，受新冠肺炎疫情影響，高端旅客出遊目的地或轉到國內，而旅客選擇旅遊消費產品時，安全防疫也成為考慮之列。

中國旅遊研究院早前披露，今年清明假期國內旅遊接待總人數逾4300萬人次。內地多個旅遊網站均預測，突如其來的新冠肺炎疫情，導致跨省、長途與出境遊受到限制；但反觀內地疫情形勢逐漸穩定，本地遊及4天以內的周邊遊料成為主流，估計五一出遊人數料創疫情以來的新高。

文旅部聯合衞健委近日要求各景區建立完善的預約制度，推行分時段預約遊覽。據內地旅遊網攜程近期發布的大數據報告，五一期間可供預約遊覽的景區便超過4000個，集中浙江、江蘇、廣東、山東、四川、河南、雲南、安徽、廣西、江西等省市；為確保能按計劃時間進入景區，遊客至少應提前一天預約。

由於清明期間曾出現旅客「逼爆」黃山景區，官方強調在景區實施「堅持防控為先、實行限量開放，強化流量管理、嚴防人員聚集」的措施。

針對大量市民可能在假期出遊，外交部領事司周二（22日）晚在微信號發文提醒，市民要充分評估當前國際旅行所帶來的交叉感染、滯留國外等嚴重風險。呼籲在國內的暫勿出國旅行，在國外的避免跨境流動。