第2艘兩棲攻擊艦下水　具多樣化任務能力

內地傳媒周三（22日）報道，中國第二艘075型兩棲攻擊艦當日下午1時半，在上海下水；據官方消息指出，該艦是中國自主研製的首批兩棲攻擊艦，具較強的兩棲作戰和執行多樣化任務能力。

中國海事局周一（20日）發布禁航令，宣布黃浦江浦東側滬東船廠周三有新船出塢，部分江面禁航；內媒報道指，下水船隻為首批國產075型兩棲攻擊艦。有軍事專家分析，075型兩棲攻擊艦滿載排水量最高可達4萬噸，可搭載20架各型直升機；艦上同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母艦，加上紅旗10防空導彈等，大幅提高登陸，兩棲攻擊和多樣化任務能力。

內地官媒同日報道，中國海軍將以新型的作戰力量，重點持續推進轉型發展。另在新冠肺炎疫情防控期間，抓緊遠海打擊、水下攻防、兩棲作戰等實戰化訓練；當中提及航空母艦遼寧號及航母編隊，近日跨區航行至南海海域，開展「背靠背」的綜合攻防對抗演練；以及今年1月入列的055型萬噸驅逐艦南昌號，在青島外海進行主炮對海射擊等實戰化訓練等，加速新型軍事力量融入作戰體係綜合運用，縮短新質戰鬥力的生成培育周期。