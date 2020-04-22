新冠肺炎：澳洲沃加沃加重新決議　與昆明恢復姊妹市關係

澳洲新南威爾士省的城市沃加沃加（Wagga Wagga）市議會，早前通過表決斷絕和中國昆明市的姊妹城市關係。經該市市長康基提出新動議後，該市議會周三（22日）通過決議撤銷上述決定；中國駐悉尼總領館對此表示歡迎和讚賞。

總領館指出，昆明市與沃加沃加市自1988年建立姊妹城市關係以來，兩地在各領域的交流合作均取得豐富成果。面對當前新冠肺炎疫情持續擴散，中國與國際社會一同應對疫情，共同維護全球公共衞生安全；另批評少數人試圖借疫情做文章不得人心，也不會得逞。

中方願繼續與包括沃加沃加市在內的新南威爾士州各界，一同在互相尊重、平等互利原則的基礎上，拓展友好交流與務實合作，更好促進雙方民眾福祉，為中澳關係和兩國人民間友誼增添更多正能量。

另外，中國運輸機日前因佔用大平洋島國瓦努阿圖維拉港的機場時間過長，導致澳洲飛機返航。中國外交部發言人耿爽周三引述澳洲民航專家的評論，回應指因技術素導致中方的貨機卸貨進度延誤，最終導致澳洲貨機無法降落，情況在小型機場很常見。他強調中方積極幫助太平洋島國應對疫情是做好事，澳媒不應摻雜政治考量進行惡意炒作，澳政客也不應別有用心推波助瀾。