新冠肺炎：研究以咽漱液作核酸檢測　準確率高於鼻拭子

新冠肺炎疫情持續，截至周四（23日）凌晨，內地累計82,788宗確診病例、4632人病亡。中國工程院院士鍾南山團隊在新冠病毒核酸檢測研究有新進展，其所在的廣州醫科大學附屬第一醫院團隊，研究以咽漱液樣本用於核酸檢測，結果發現咽漱液陽性率高於鼻拭子樣本，檢測結果更準確。

廣州醫科大學附屬第一醫院、呼吸疾病國家臨床研究中心、廣州呼吸健康研究院副院長李時悅，以及該院主任醫師葉楓團隊研究，刊登於醫學雜誌《臨床流行病》(Clinical Infectious Disease)，指出目前不同採樣標本對核酸檢測的敏感性不一，而最優的採樣標本應符合：一是無創傷，二是核酸檢測呈陽性率高，三是採樣時醫護不需與患者接觸，四是盡可能避免氣溶膠生物安全問題。

目前，鼻咽拭子是最常用的核酸檢測樣本，而鼻拭子的呈陽性率高於咽拭子。然而，鼻拭子採樣時會令患者感不適，且採樣人員須與患者接觸，增加感染風險。針對這一問題，李時悅及葉楓團隊提出咽漱液採樣，通過無菌生理鹽水震盪咽後壁，可獲得更多上皮細胞，提高其檢測陽性率。

研究樣本為11名新冠肺炎確診者，9男2女，年齡介乎26至83歲。其中6宗仍在住院隔離，他們的痰樣本核酸檢測呈陽性；另5宗則已達到出院標準，正進行14日隔離。這11人留取咽漱液、鼻拭子樣本各24宗次，採樣檢測距發病時間平均天數為(53±2)天。結果顯示，6宗次鼻拭子核酸檢測呈陰性，其對應的咽漱液核酸檢測卻呈陽性；17宗次咽漱液核酸檢測呈陰性，其對應的鼻拭子核酸檢測呈陰性，表明咽漱液比鼻拭子更準確。

研究指出，咽漱液是一種無創傷、有效的採樣方式，可用於新冠病毒核酸檢測。患者自行留取，避免與感染患者接觸，減少醫務人員感染風險。同時可減少取樣所等待的時間，尤其對於目前感染患者數目巨大、有限的醫務人員和繁忙的臨床工作非常重要。