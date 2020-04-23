官方機構列白海豚作藥用研究　引起爭議後刪文

國家自然科學基金委員會近日發布文件，將國家一級保護動物白海豚列為藥用動物，開展藥用研究。事件引起關注，惟相關內容已被刪除。

內媒記者周二（21日）在國家自然科學基金委員會官網發現《國家自然科學基金區域創新發展聯合基金2020年度項目指南（第二批）》文件，在第37頁第二段寫着：「針對白海豚、中華鱟等北部灣特色藥用海洋動物資源，開展其繁育、增養殖及抗逆性狀分子機制研究，為保護和可持續利用北部灣特色珍稀藥用海洋動物資源提供技術支撐。進一步開展北部灣特色藥用海洋動物功效成分的分子機制研究，為高效、安全、可持續的高值化開發北部灣特色藥用海洋動物資源提供技術支撐。」

國家自然科學基金委員會回應，「其實這個是用作科學研究，不做商業盈利」，而且被研究的海豚都是養殖的，相關部門已就事件討論。事件引起一片罵聲，有人質疑，「中華白海豚是受保護動物，數量不多，藥用研究是破壞生態」、「沒有證據顯示中華白海豚有藥用價值」；亦有人批評，「現在研究，以後賣錢」、「打着科研旗號謀利」。