燒烤店以「渣男」起名　市監局下令整改

廣西柳州市柳北區一間名為「渣男宵夜」的燒烤店近日走紅網絡，有網民質疑老闆以名字刻意炒作。惟當地市場監管局日前以與營業執照登記的名稱不符，要求店舖整改。該店何姓老闆周三（22日）表示，該店工商手續齊全，注冊時用名「尚村餐飲店」，惟因訂製的招牌不符合規定，目前已經將招牌「渣男宵夜」拆除。

何男表示，以「渣男」取名的真正原因，是一次吃飯的時候，看到一則帶有「渣男」字樣的廣告而已，當時並沒有考慮太多，也並非網上所稱的「炒作」。他又笑言，當初只是旁邊有人開玩笑，指其平時就是「渣男」一名，未料現今事件被當真。

對於店舖因此被內媒報道，何男指自己因為該事感到非常煩悶，甚至還被網民辱罵，他目前已向律師諮詢相關事宜，或會起訴發布不實訊息者。

據柳州傳媒微報消息，柳北區市場監管局工作人員到現場核實發現，該店有營業執照，但是營業執照上登記的名稱與店名不符合。市場監管局已對這家店發出責令摘牌整改的通告，要求店主在15個工作日內整改完畢。如果在規定期限內沒有整改，將根據相應的法律法規給予處罰。