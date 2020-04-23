新冠肺炎：海關查獲違法出口防疫物資　涉逾59萬個口罩

商務部、海關總署、國家藥品監督管理局早前聯合發布《關於有序開展醫療物資出口的公告》，要求出口防疫物資的企業報關時，需取得內地醫療器械產品註冊證書及符合進口地區的質量標準要求。上海海關周三（22日）公布，近期查獲多宗違法出口防疫物資案件，涉逾59萬個口罩及2000個檢測試劑盒。

近期查獲的違法出口防疫物資案，涉及大批量口罩，其中重慶某進出口貿易有限公司，本月6日向海關申報出口一批貨物，經查驗發現貨物中夾藏醫療物資，其中口罩共計92530個，包括1350個醫用口罩，41180個KN95過濾式防護口罩，以及50000個非醫用口罩，涉嫌未向海關如實申報。

另一宗同樣涉及口罩的案件，為福建某股份有限公司本月6日委託上海某國際貨運有限公司，向海關申報出口50萬個非醫用口罩。經查驗，實際貨物為醫用口罩，屬出口防疫物資。當事人以紙條粘貼遮蓋產品外包裝上的「醫用」字樣，涉嫌偽報品名。

此外，上海某生物技術有限公司本月3日，向海關申報出口32公斤用於大便隱血的診斷試紙。經查驗，該批貨物實為2000個新冠病毒lgM/lgG抗體檢測試劑盒。當事人未經藥品監督管理部門批准獲得醫療器械產品註冊證書，違反海關監管規定。緝私部門已就相關案件先後立案，目前有待調查。