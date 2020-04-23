損毀顧客限量波鞋捱告　擦鞋店須賠2萬人民幣

浙江杭州市蕭山區法院周三（22日）就一宗服務合約糾紛案一審宣判，被告是一間擦鞋店的負責人，他因將一雙價值3.65萬元（人民幣，下同，約4萬港元）波鞋鞋面洗破，自行更換非原裝鞋面，令波鞋價值受損，被判賠償原告2.19萬元（約2.4萬港元）。

案情指出，去年7月底，原告小偉（化名，下同）在杭州以價格3.65萬元買到一雙「AJ1OW」限量波鞋，同年10月2日，他將波鞋送到被告大劉的擦鞋店清洗，服務費用35元（約40港元）。3天后，小偉取鞋時發現兩隻鞋面均不同程度受損，其中右鞋的鞋面已被大劉自行更換了非原裝鞋面，他要求大劉按購買價賠償遭拒。今年2月24日，小偉將大劉訴至蕭山法院。

小偉認為，大劉從事擦鞋店多年，理應了解該雙波鞋在行業內的價值，且小偉自購買後，僅穿過幾次。大劉則認為，雖然小偉提供的票據顯示他在商舖的購買價格是3.65萬，但該雙波鞋的出廠價格為1880元（約2300港元），出廠時間是2010年，小偉購買時價格虛高是因市場炒鞋導致；自己對於球鞋受損之事無異議，願意修復鞋面，並按出廠價格1880元進行賠償，另補償1000元（約1140港元）。

法院認為，涉案波鞋的價值不能僅根據出廠價認定，其實際價值應包含升值空間價值，且升值空間佔據了主要部分。大劉將球鞋洗破後，自行修理並更換非原裝鞋面，導致波鞋價值大跌。結合波鞋的折舊率、實際使用時間、鞋子殘值等因素，在平衡雙方利益的基礎上，認定波鞋購買價格的6成即2.19萬元作為原告損失，大劉須限期支付款項。