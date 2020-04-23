母全程監控誤信他人　女嬰疑趴睡窒息身亡

廣東汕頭一名母親，近日觀察到3個月大女兒因趴睡不適哭鬧，遂在某機構開設的「嬰兒睡眠引導群組」中提問，卻誤信組內成員的言論，未有為女兒調整睡姿，疑因此導致她窒息而亡。涉事機構隨後發表聲明，稱女嬰直接死因並非趴睡，但具體死因不便透露，又指聊天群組中的育兒諮詢服務已於上月31日暫停，事後已與家長聯絡溝通。

網傳聊天紀錄顯示，該名母親上周四（16日）下午1時許在某付費的「睡眠引導群組」提問，稱小孩翻身趴睡一直哭鬧，「這個哭聲是不是要去幫她翻過來呢」、「我在門口急死了，好怕悶到」，想向群組內的老師求助，惟一直未獲回覆。其他成員則稱「不是大哭就沒事」、「寶寶解鎖了趴睡技能」，直至同日下午3時，她欲叫女兒起床時才發現不妥。

該名母親今年3月曾向一間名為「芝士小餛飩」的機構購買課程並加入聊天群組，該機構曾提出一套嬰兒睡眠理論，包括嬰兒在幾個月大時，會有一個「翻身倒退期」，在此階段的嬰孩睡覺時會不停翻身直至趴睡，才算結束倒退期。群組的老師會提供訓練嬰兒獨立睡覺的指導，要求嬰兒與母親分房睡，而且房間要完全漆黑。

涉事機構周日（19日）發表聲明，否認女嬰死亡與趴睡有關，又稱網傳的嬰兒「翻身倒退期」理論不實。事件引起網民關注，除批評涉事母親的做法，更質疑該機構的相關資格，認為應追究其責任。

有育兒專家指，4個月大前的嬰兒驚嚇反射明顯，當受到光線、聲音和抖動等刺激時就會影響睡眠，趴睡的姿勢可減少反射對睡眠的影響，但建議嬰兒6個月大前保持仰睡。