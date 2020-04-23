新冠肺炎：疫情暴露不足　人大法工委研立法強化公共衞生

岳仲明指法工委正積極做好強化公共衞生法治保障的立法和各項工作。

第13屆全國人大常委會第17次會議，將於下周日（26日）至周三（29日）在北京舉行，屆時全國人大常委會法制工作委員會（法工委）將就強化公共衞生法治保障立法修法工作有關情況和工作計劃，向會議提請審議。這是全國人大常委會首次制定專項立法修法工作計劃。

全國人大常委會法工委發言人、立法規劃室主任岳仲明周二（22日）指出，現行法律在防控疫情、維護公共衞生安全方面，雖然發揮重要作用，卻同時暴露不足之處。為落實貫徹依法防控疫情、強化公共衞生法治保障的部署，法工委與有關方面協調配合，積極做好立法和各項工作。

其中，今年2月24日，全國人大常委會第16次會議通過全面禁止非法野生動物交易和濫食野生動物的決定，法工委正積極做好研究起草、審議通過、宣傳解讀有關決定等工作。法工委亦深入研究修改生物安全法草案、民法典草案、固體廢物污染環境防治法修訂草案等，根據依法防控疫情、強化公共衞生法治保障的需要，針對性地提出完善方案。

岳仲明稱，法工委會認真研究全國人大代表、政協委員有關建議，徵求和聽取中央有關部門、收集整理專家學者和媒體智庫等方面提出的有關立法修法意見建議。同時，加強對地方立法的溝通和指導，主動解讀疫情防控有關的法律問題。