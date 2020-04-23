新冠肺炎：醫生發文質疑防疫措施　遭記過兼免職

被視為內地新冠肺炎疫情的吹哨人李文亮，經當局「正名」。惟湖北黃石市中心醫院醫生余向東，近日因多次發布評論文章質疑防疫措施等問題，被當局認為其文章詆毀國家防疫政策、攻擊中醫中藥，造成嚴重負面影響，決定予以記過處分和免除職務。有網民認為，醫生帶有質疑態度是正確的，不應受罰。

余向東以網名「棒棒醫生」，在微博轉載當局發布的防疫措施，並評論質疑中藥和西藥無法治療新冠肺炎。他認為對於健康的民眾，除非身邊有咳嗽患者，否則毋須戴口罩。另有文章稱，他是一位堅定的西醫擁護者，「對中醫的一些治療理念帶有質疑的態度」。

內媒周四（23日）發布鄂東醫療集團紀律檢查委員會的通報內容顯示，在疫情防治期間，余醫生在網絡平台公開發表對官方提倡的關於戴口罩、CT檢查、居家管理以及中醫等相關言論多次「冷嘲熱諷」，引起嚴重負面影響。余醫生隨即被免除該集團管理質量部主任和該醫院的副院長職務。

余醫生的微博帳號早前發布的內容均被清空，頁面顯示「將在2020年4月27日9時06分後恢復」。黃石市中心醫院官網顯示，余醫生為該院血液風濕免疫科副主任醫師，1992年畢業於上海醫科大學。他擅長治療貧血、白血病、淋巴病、多發性骨髓病和出血性疾病等。