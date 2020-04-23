新冠肺炎：深圳下周起復課　首披露27師生感染

隨着內地新冠肺炎疫情逐步受控，廣東省深圳市在周三（22日）召開的疫情防控工作新聞發布會上，宣布中小學分階段復課，又首次披露有師生感染新冠肺炎。

深圳市衞健委副主任吳兵表示，截至周二（21日），深圳累計報告461宗確診病例，另有33宗無症狀感染者尚在接受醫學觀察。他又首次披露，在深圳各學校，共有27名師生報告感染新冠病毒，其中6人為教師，21人為學生。

受感染的教師當中5人確診後，4人已出院，僅1人仍住院。另一名教師為無症狀感染者，已解除隔離。至於報告受感染的學生中，16人已出院，其餘5人為無症狀感染者，當中4人已解除隔離，1人仍住院。感染學生當中以小學生佔最多，共有10人，7人為中學生；其餘4名為大學生。

吳兵強調，對於4月8日後從武漢返深圳的教職員和學生，應居家或在校內健康觀察滿14天；持綠色健康碼者需接受2次核酸檢測，首次要求在武漢完成，如沒有做，需在深圳接受補測，7天之後再覆檢。至於未持綠碼人士需按規定接受14天集中隔離觀察，並經核酸檢測確認無感染且無異常狀況方可返校。

有關復課具體安排，深圳市教育局副局長王水發表示，高三、初三年級學生最先於下周一（27日）復課；5月11日起，各地將根據學校疫情防控情況，分期分批安排中小學其他年級學生復課；幼兒園和特殊學校的復課時間則另行研究確定；至於大專院校則可視乎條件，安排畢業班的學生於5月11日復課；5月18日後，大專院校其他年級、高職院校、技工院校和中職學校，亦可安排學生分期、分批、彈性復課。