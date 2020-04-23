新冠肺炎：台海軍再多1人確診　兩岸禁航令延長

台灣的中央流行疫情指揮中心周四（23日）召開記者會，公布當地新增1宗新冠肺炎確診病例，為20多歲男性，是來自敦睦艦隊磐石艦上軍人，至今該艦已累計29人通報確診。指揮中心又宣布，原定對大陸直航及轉機赴台的禁令，將會延長，何時解禁視疫情狀況決定。

新確診的個案上周六（18日）到集中檢疫所接受隔離，經採樣檢測無感染。個案翌日陸續出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，周二（21日）再進行採樣檢測，周四確診。此次亦發生於海軍艦上的群聚事件，衞生單位現已掌握接觸者共1237人，其中509人為居家隔離對象，728人為自主健康管理對象。指揮中心表示，將持續針對個案公共場所活動範圍進行調查並在網上公布。

另指揮中心表示，於周一（20日）及周二乘專案航班從湖北定點返台的460人當中，新增1人因出現症狀送院。台灣至今累計427宗確診病例、6人死亡。

記者會上，指揮官陳時中宣布，由於國際疫情持續嚴峻，原定4月29日和30日到期的「限縮兩岸航空客運直航航線」，及「全面禁止旅客來台轉機」2項措施，將延長執行。今年2月10日起，台灣的交通部依照台灣的衞福部要求，停止兩岸客運航線，僅留下往返北京首都機場、上海浦東和虹橋機場、廈門高崎機場以及成都雙流機場航線。