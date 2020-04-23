新冠肺炎：專家指未發現病毒具高變異性　或會季節性流行

國務院聯防聯控機制周四（23日）在北京召開新聞發布會，中國科學院微生物研究所研究員施一表示，未發現新冠病毒有高變異性，因此如流感病毒一樣常態化流行的可能性不大，但不排除有季節性流行的可能。

就新冠病毒會否如流感病毒一樣常態化流行，施一指，有專家認為發生概率比較低，因流感病毒具高變異性、高傳染性的特點，例如今年人群對流感病毒免疫，但明年流感病毒或變異產生新的毒株，導致再流行，而目前新冠病毒並未發現具有流感病毒如此高的變異性，因此常態化的可能性不太大。但同時，有專家認為新冠病毒的傳播能力高，已有4種冠狀病毒為季節性流行，故有一定可能性形成季節性流行。

對於有指新冠病毒來源於美國德特里克堡生化研究基地，施一表示，美方對此沒有公開回應，中方無從作出判斷，並強調病毒溯源本身是科學問題，主要目的是防止再次發生同類疫情，中國科學家目前也在認真開展相關研究。

國家衞健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒指，湖北現有重症病例降至2宗，全國現有確診病例首次降至1000宗以內，另境外輸入確診病例亦已有半數以上治愈出院。米鋒強調，個別地區聚集性疫情確診人數仍在增加，因此要盡快阻斷傳播途徑，補上防控短板、漏洞，堅決遏制疫情反彈。

另外，針對五一將至，中國疾控中心研究員馮錄召介紹，於大部分近期沒有病例報告的地區，假期出遊旅行還是較為安全的，但由於目前每天還有新增的境外輸入病例或本土病例，故民眾還是需保持警惕，不建議老年人、慢性病患者、孕婦及高危人群出行旅遊。