台軍首公開遼寧號偵察照　疑藉火炮射擊測試導彈

台灣的國防部周四（23日）首度公開空中偵察圖片，顯示解放軍航空母艦遼寧號編隊結束訓練後，從南海進入巴士海峽向東航行。有導彈搖籃之稱的台灣中山科學研究院（下稱中科院），頻頻於東部沿海測試火炮射擊，射程遠達綠島、蘭嶼外海130至160公里處，十分罕見，外界懷疑是試射導彈。

台國防部發言人史順文少將指，遼寧號、兩艘護衞艦、兩艘驅逐艦及一艘快速戰鬥支援艦，於本月十二日經巴士海峽進入南海。經過為期10日的訓練後，遼寧號及5艘軍艦周三（22日）從南海進入巴士海峽向東航行。圖片顯示，遼寧號的甲板上停泊1架戰機。

遼寧號編隊於月初在黃海及東海訓練，其後經宮古海峽進入台灣東部海域，再前往南海執行遠海長航訓練。史順文表示，台軍全程監控遼寧號動態，並派出8艘軍艦戒備，維護區域和平穩定。

台漁業署近日發出通告，指中科院在周三至周四在九鵬基地試射火炮，九鵬、恆春半島，延伸至綠島及蘭嶼，均劃為危險區域，呼籲船隻注意。通告顯示，試射高度為8435米，與較早時同類試射沒有劃定高度略有不同。中科院以保密為由，拒絕回應是否測試反艦導彈或火箭彈。

台媒報道，中科院近期試射範圍和射程為歷年罕見，猜測可能試射導彈。本月9日，一枚懷疑導彈從台東成功鎮三仙台風景區海岸直沖天際，有軍事迷推斷可能是天弓3型或愛國者3型導彈，但未獲軍方證實。軍方消息指，中科院計劃把天弓3型的攔截高度增至70公里，目標是希望成為「台版薩德系統」。