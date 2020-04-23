新冠肺炎：研究指病毒於糞便中存留時間比呼吸道久

新冠肺炎在全球肆虐，各國醫學團隊加強研究病毒的來源。浙江大學醫學院等多個團隊，近日發表新研究指出，病毒在患者糞便中的存留時間，比呼吸道和血清樣本中長得多。另發現，重症患者中，男性的病毒存留時間亦明顯長於女性。

研究周二（21日）在《英國醫學期刊》（British Medical Journal）網上發布，研究團隊從22名輕症患者和74名重症患者中，收集了3497個樣本，並分析樣本中病毒載量的時間變化，以及在不同程度的疾病時，樣本與病毒載量之間的相關性。當中發現，糞便樣本中的病毒存留時間為22天，明顯比呼吸道和血清樣本的18天和16天長。

研究團隊認為，糞便排泄在新冠病毒傳播中的作用不容忽視；在預防和控制病毒方面，糞便的樣本更需經仔細的評估，加強樣本管理。研究又發現，60歲以上的患者和男性患者的病毒存留時間更長，而且重症患者中，男患者的病毒存留時間，明顯長於女性。

此外，研究人員發現，接受抗病毒治療的類型和時間，對病毒的存留時間和載量沒有總體影響。連續接受糖皮質激素治療超過10天的重症患者，其病毒存留時間反而要比連續治療少於10天的患者的長得多，其他不同的治療方法對病毒載量也沒有影響。研究認為，抗病毒藥物和糖皮質激素的有效性，需進一步通過隨機研究來驗證。