菲律賓提外交抗議　指艦艇遭解放軍射控雷達瞄準

菲律賓軍方證實，該國一艘軍艦2月在南海巡航時曾與中國軍艦對峙，期間中方射控雷達疑一度瞄準菲方艦艇。對此菲律賓外交部長洛欽周三（22日）表示，菲方已就事件向北京當局提出外交抗議。

洛欽在社交網Twitter發文表示，菲方周三下午已分別就菲方海軍艦艇遭射控雷達瞄準，以及中方宣告菲律賓部分領土為海南省的一部分，向中國大使館提出兩次外交抗議，並強調兩件事都違反國際法且侵犯了菲律賓主權。

報道指，菲律賓武裝部隊西部軍區證實，菲方海軍巡邏艦「克拉多葉號」（BRP Conrado Yap (PS-39)）2月17日在南海附近巡航時，遭遇中方的護衞艦，當時菲方率先向中方喊話後，獲對方回應指中國政府對南海、南海諸島及附近海域擁有無可爭辯的主權。雖然雙方艦艇之後繼續各自航程，惟對峙期間，菲方官兵發現中方的射控雷達正瞄準他們。

此外，菲律賓參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）周三表示，作為破壞南海礁岩的代價，中國應承擔菲方處理新冠肺炎疫情的花費。對此，中國駐菲大使館發表聲明，指兩國正全力合作抗擊疫情，批評漢迪夫洛斯的言論純粹是為博取眼球和政治資本，是極其荒謬且不負責任。