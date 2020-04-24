新冠肺炎：中國瑞士英國積極研究　疫苗最快有望9月面世

新冠肺炎疫情蔓延全球，多國都正在積極進行疫苗研究。其中瑞士伯爾尼大學醫院（Bern University Hospital）的免疫學家巴赫曼（Martin Bachmann）表示，疫苗可望10月在瑞士大量投產。中國疾控中心主任高福日前接受內地傳媒訪問時，透露新冠病毒疫苗或有望在今年9月在緊急情況下投入使用。

瑞士藥物監管局（Swissmedic）則證實，曾與包括巴赫曼在內的多位科學家討論疫苗的開發問題。該局發言人稱，上述時間表雖然極為樂觀，但也並非完全沒可能，而鑑於疫情緊急，審批程序可在幾星期內完成，而毋須多個月。發言人又指，疫苗若符合所有要求，可在年底前決定批准生產。

巴赫曼向傳媒表示，他已經在老鼠身上成功測試疫苗。他利用中國1月公開的新冠肺炎病毒基因序列，把可讓病毒依附在人體細胞的蛋白質分離出來，之後利用該基因序列製造出不會令人發病，但可以觸發免疫反應的假病毒，令人體對真正的病毒有抵抗力。該個疫苗研製計劃中國和拉脫維亞的科學家也有參與。

在英國，牛津大學正也在周四展開新冠肺炎疫苗的人體試驗，有逾1100名18歲至55歲的人士參與測試。由吉爾伯特教授（Sarah Gilbert）領導的團隊希望這項試驗能夠有80%成功率；若果一切順利，計劃於9月底前生產100萬劑疫苗，目標在今秋廣泛推出。不過團隊亦表明，這個進取的時間表仍有可能調整。

高福周四（23日）受訪時稱，研發疫苗需時，或許在9月可在緊急情況下使用，又透露內地目前有兩款候選疫苗正進行臨床試驗，包括腺病毒載體疫苗及滅活疫苗。他表示，若疫情再大規模爆發，仍處於第2或第3階段臨床試驗的疫苗就可用於醫護人員等特殊群體，明年初或能研發出可用於健康人群的疫苗，但一切取決於研發進程。