新冠肺炎：美疾控中心刊中國清朝武官「繡豹圖」　被轟種族歧視

美國疾病預防及控制中心（CDC）日前出版最新一期醫學期刊《新發傳染病》（Emerging Infectious Diseases），將中國清朝「三品武官繡豹圖」選作封面，由於該圖畫有數隻「俯衝的蝙蝠」，被質疑涉及種族歧視。

三品武官繡豹圖，又稱「三品武官補子」，補子是中國古代官員朝服上的一塊方形圖案。而美國疾控中心官網上周四（16日）更新了5月份期刊內容，將「繡豹圖」選作封面，更在官方社交平台發布。封面作者署名文章稱，「繡豹圖」上的動物，除龍、獨角獸及麒麟之外，其他都可能是導致人畜共患疾病的病毒宿主，能夠傳播可能導致人類呼吸道感染的病毒。文章最後更指，蝙蝠正是新冠病毒的宿主，「也許一個人的地位可能會在某些圈子裏給人帶來好處，但它們並不能防止病毒和其他疾病的傳播」。

報道指，兩名封面作者均為傳染病學家，並未涉及歷史文化領域。其中布里德洛夫（Byron Breedlove）就職於美國疾控中心，而馮春海（音譯，Isaac Chun-Hai Fung）為華裔流行病學副教授。事件引起多名亞裔科學家不滿，紛紛指摘該刊物「對東亞文化一竅不通」，抨擊封面作者「不科學和種族歧視」。目前，美國疾控中心已經將此圖從社交網站刪除，但官網卻未對期刊內容作任何更改。美國疾控中心此前在其網站上確認，新冠病毒源於蝙蝠。