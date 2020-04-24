新冠肺炎：警破哄抬熔噴布價格案拘21人　涉案逾2千萬人民幣

浙江省東陽市警方周四（23日）通報，近日破獲一宗哄抬熔噴布價格案，拘捕21人，收繳劣質熔噴布8.89噸，涉案金額高逾2千萬元（人民幣，下同，約2200萬港元）。由於案情重大，警方仍在追查中。

新冠肺炎疫情爆發後，口罩短缺，而熔噴布是製造口罩的最主要材料，因此價格上升，有不法商人從中看到「商機」。原本從事牆布生意的孔某，近月在微信賣熔噴布，將市場價每噸約25萬元（約27萬港元）的熔噴布，抬高價格銷售，牟取暴利，嚴重擾亂市場秩序，涉嫌非法經營罪。

警方指出，孔某並無熔噴布貨物在手，他於2月27日在微信群看到寧波某公司需要熔噴布，便向對方稱有貨源，約定以每噸29萬元（約32萬港元）交易。他之後經人介紹從別處以每噸22.3萬元（約24萬港元）購得1噸熔噴布，倒賣給這間寧波公司，支付中介費1.2萬元（約1.3萬港元）後，他仍獲利達5.5萬元（約6萬港元）。

嘗到甜頭後，孔某繼續作案獲利，他的熔噴布貨源來自湖北、江蘇、浙江等地，部分質量更未達標。上月14日，警方開展收網行動，拘捕孔某等5名主犯。至本周三（4月22日），再拘多名疑犯。