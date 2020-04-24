農業農村部：長江流域逾300保護區實現全面禁捕

農業農村部周四（23日）公布，自中國全面啟動長江禁捕至今，取得階段性成效。目前，長江流域332個水生生物保護區率先實現全面禁捕，約12.8萬名退捕漁民通過就業服務、生活補助、醫療社保得到妥善安置。

農業農村部、財政部和人力資源社會保障部周四聯合召開長江流域禁捕和漁民安置保障工作部署會議，當中提到，自去年以來，三部門制訂方案啟動長江禁捕，要求在2021年1月1日前，對長江幹流，岷江、沱江、赤水河、嘉陵江、烏江、漢江、大渡河等重要支流，以及鄱陽湖、洞庭湖等通江湖泊，「一江、兩湖、七河」實現全面徹底禁捕。

會議表示，基於長江禁捕工作涉及地域廣，如期完成任務還面臨一些困難和挑戰；要求各地有關部門部署禁捕方案，確保漁民退得出、穩得住、能致富。另進一步壓實地方責任，確保縣級主責落實到位。

會議要求，各部門需加快推進退捕漁船回收處置，明確各類漁船名錄，確保所有漁船退出落實到位。另加大漁政執法力度，持續開展專項整治行動，確保退捕水域執法監管落實到位；凡因工作不到位而造成嚴重後果者，將嚴肅追責問責。