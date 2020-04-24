假死騙保險金連累妻兒自殺　男子終審獲刑6年

湖南新化一名何姓男子前年9月利用借來的車輛偽造車毀人亡假象，企圖騙取保險金，詎料其妻子為丈夫「身亡」悲痛萬分，加上遭受婆家人指摘，竟帶着一對子女自殺。內媒周四（23日）報道，該案近日已終審宣判，何男保險詐騙罪成獲刑6年，罰款3萬元（人民幣，下同，約3.3萬港元）。

警方調查指，何男為逃避10多萬元（約11萬港元）網絡貸款，於前年9月7日瞞着戴姓妻子在某保險公司買了一份人身意外保險，賠償金額為100萬（約111萬港元）。同月19日凌晨，何男在新化縣曹家鎮城坪村資江河段製造車毀人亡假象，欲以此騙取保險金。

然而，同年10月11日，戴女在微信朋友圈發布「絕筆信」後帶着子女自殺，引發網絡關注。翌日，何男到派出所自首，因涉嫌故意毀壞財物罪和保險詐騙罪被刑拘。他事後曾懺悔稱，其為給孩子治病、還車貸和家庭開支欠下債務，得知妻兒自殺後「頭髮也白了」，並稱假死騙保的決定是愚蠢和自私。

報道指，該案時隔一年半後，近日已終審宣判。對於審判結果，戴女的妹妹稱感到無奈，並指覺得罰得何男太少了，「希望多給他罰一點」。