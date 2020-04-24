欲天價年薪招「不打工」偷車賊　當局約談影視公司

廣西南寧市36歲男子周立齊，早年因偷電動單車被帶到派出所，期間說出「不打工」論而一夜爆紅。他近日出獄後，據報超過30家網紅經紀公司競相與之簽約，網傳四川一間影視公司出價更達1500萬人民幣（約1667萬港元）年薪。對此成都市網信辦等多個部門近日對該公司進行了約談。

周立齊在2007年至2015年間因盜竊和搶劫4次入獄服刑，其中在2012年受查時的片段現時仍有熱傳，當時他對着鏡頭表示「打工是不可能打工的，這輩子不可能打工的」、「生意又不會做，就是偷這種東西，才能維持生活」，引起網民關注。他上周六（18日）完成最後一次刑期出獄後坦言不會與任何網紅公司簽約，寧願回鄉種田，又對當年偷車的事表示後悔。

不過針對以天價年薪欲將周立齊收入麾下，成都市網信辦、成都市文廣旅局聯合成都市錦江區網信辦、文體旅局、公安分局、市場監管局等部門周三（22日）對涉事的四川攀輝影視文化傳媒有限公司進行約談，告誡企業生產網絡信息內容應當防範和抵制製作、複製、發布含有炒作緋聞、醜聞、劣迹，宣揚低俗、庸俗、媚俗內容等不良信息和內容，否則將依法查處。

而約談結束後，該公司CEO劉某也鄭重向社會各界表達歉意，強調公司將自查自糾，逐步消除此次事件造成的社會不良影響。