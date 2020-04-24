美能源部建議授權核能監管委員會　禁中俄產鈾入口

核科技是國際角力間極為關鍵的籌碼之一，美國近年致年發展。華府官員周四（23日）提出，授權美國核能監管委員會（NRC）禁止中國及俄羅斯出產的鈾入口美國，以保護本土核發展及鈾開採產業。

美國總統特朗普去年應國內兩間鈾礦開採企業要求，成立「核燃料工作組」，以求為本土鈾產量設限額，保護本地企業免受外國競爭。工作組其後發表報告，以國家安全為由，建議授權NRC禁止中俄部分鈾產品入口。能源部副部長布魯耶特（Dan Brouillette）周四向傳媒指，工作組該份報告「提供了復興和重建美國在整個核工業市場的領導地位的藍圖」。

核燃料工作組的報告亦建議，美國商務部應擴大《暫停俄羅斯傾銷濃縮鈾協定修正條款》。該條款將於今年到期，目前限制俄羅斯進口鈾不得佔美國市場的20%以上。報告表示，為了防止進一步的傾銷情況，應再收緊針對俄羅斯鈾的入口限額。報告亦要求華府成立鈾儲備，直接向本地企業購入鈾。

除了保護本土企業外，報告亦提議美國加強發展新的核反應堆技術，改善鈾開採的許可流程等。布魯耶特指，特朗普或會下達行政命令，以支持該份報告的主張。特朗普政府在2月發布的預算案中，提出以15億美元（約117億港元）在10年內成立鈾儲備，但國會暫未作定奪。