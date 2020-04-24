新冠肺炎：傳中國首個瑞德西韋臨床試驗失敗　藥廠駁斥尚無定論

美國藥廠吉利德科學公司開發的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），早前被指有效治療新冠肺炎。惟英國傳媒周四（23日）引述世衞日前意外發布的草稿文件報道，中國以瑞德西韋治療新冠肺炎患者的首次臨床試驗失敗，其中18人出現嚴重副作用需要停藥。吉利德隨即發聲明駁斥，指相關研究被提前終止，研究結果尚無定論。

報道指出，瑞德西韋未能改善患者病情，或降低血液中病原體的存在，另對部分患者產生嚴重副作用。是次研究共動用237名患者，研究人員向其中158人施用瑞德西韋，其餘人士則用以對照。研究顯示，13.9%患者使用瑞德西韋後死亡，對照組有12.8%接受一般治療的患者死亡，顯示使用該藥物與患者病情好轉或惡化並無關聯。

世衞在官網上發布相關報告後隨即刪除，事後解釋該文件是作者提供的初稿，意外在官網上發表，發現後已即時刪除。該報告正接受業界審查，世衞正等待最終版本。吉利德同日發表聲明指，該報告存在不正確解讀，由於參與患者人數不足而被提前終止，無法得出具有統計學意義的結果，因此不具有參考價值，研究結果尚無定論。