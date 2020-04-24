新冠肺炎：大學斥資逾百億人民幣　建P3實驗室等項目

湖北武漢華中科技大學周四（23日）公布，湖北省發改委近期批准該校申報建設的多個項目，估算總投資超過100億元（人民幣，下同，約111億港元），其中包括一個應急防控P3實驗室。另法國國際廣播電台報道，武漢病毒研究院P4實驗室原由法國協助建立，惟中方之後取得實驗室的控制權。

湖北省發改委本月1日曾在官網發布10份與華中科技大學相關項目的批核文件，均與提高應對重大突發公共衞生事件的能力相關，包括應急防控P3實驗室及檢測中心、高端生物醫學成像檢測中心、醫療衞生應急物資儲備及研究中心等，其中7個項目涉及3間附屬醫院。

文件顯示，華中科技大學共有5個項目估算投資金額逾10億元，其中應急防控P3實驗室及檢測中心建設項目估算總投資近17億元（約18.9億港元），建設項目包括A2及A3實驗室、P2及P3實驗室、SPF（無特定病原體）和轉基因動物室、形態學分析中心、P2級感染性病原體及標本保藏中心、公共衞生事件應急生物樣本庫、4個傳染病研究室、生化檢測研究中心等，總建築面積169,280平方米。

對於近日受關注、俗稱P4實驗室的中國科學院武漢國家生物安全實驗室，法廣網報道，該實驗室本為中法兩國合作建設，於2010年動工，2015年建成，前年1月啟用。不過，中方公司按照規格建造P4實驗室的大部分，但密閉隔離空間的佈置的特定技術和知識，屬法國掌握，令中方對法國專家處處提防。其後原計劃到中國的50名法國專家取消行程，曾任雙邊委員會主席的法國公共衞生專家梅瑞爾（Alain Merieux）亦承認，兩國傳染病委員會從未召開任何會議，實驗室一直只有中國的研究員工作。