新冠肺炎：台海軍增1人確診　高雄娛樂場所採取消費實名制

台灣中央流行疫情指揮中心周五（24日）公布，海軍敦睦艦隊磐石號新增1宗確診個案，患者為艦上軍人，截至目前敦睦艦隊已有30人確診。衞生單位已掌握接觸者共1843人，其中530人為居家隔離對象， 已採檢125人，當中91人呈陰性反應、即未有受感染；1313人為自主健康管理對象。

指揮官陳時中指，患者在上周六（18日）到集中檢疫所隔離採檢，結果呈陰性反應，至周三（22日）出現嗅覺異常、流鼻水、鼻塞等症狀，翌日再採檢後送醫，其後確診。截至目前，台灣累計428人確診新冠肺炎。

繼台中市與台南市實施特種行業消費實名制，高雄市長韓國瑜亦宣布，高雄市休閒娛樂場所採取實名制，入口處將有專人管制，市民進入前需量體溫及消毒，在室內需戴上口罩，人與人之間要保持1米距離。市民若不遵守及不接受勸導，將依傳染病防治法予以處罰。

另韓國瑜日前提出，擬為高雄市約4000名前線醫護人員採檢普篩，惟台灣醫事行動聯盟立即發起反普篩網絡連署，6小時內已獲2580名高雄醫護人員響應。市衞生局事後稱會尊重醫護人員意願，澄清普篩是出於關心醫護人員的健康，承諾會加強溝通，希望有關人士配合防疫。