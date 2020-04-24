楊晉柏亓延軍獲任命為副市長　王小洪卸市公安局長職務

楊晉柏（左）、亓延軍（右）獲任命為北京市副市長；亓延軍同時被任命市公安局長。

內地官場再有人事變動。北京市15屆人大常委會第21次會議周五（24日）召開，會上任命楊晉柏、亓延軍為北京市副市長，亓延軍同時被任命市公安局長；王小洪則被免去市公安局長的職務。連同此次任命，北京市在不足一個內任命了3位副市長，形成「一正十副」格局；此前，崔述強上月27日才獲任命為北京市副市長。

公開資料顯示，現年47歲的楊晉柏獲任命為北京市副市長前，是廣西壯族自治區副主席。楊晉柏年僅14歲已考入大學，就讀西安交通大學少年班，在電力系統及其自動化專業學習，17歲本科畢業，21歲碩士畢業後參加工作，長期在電力系統工作，歷任南方電網副總經理、國家電網公司副總經理等職務，2018年獲任命為廣西副主席，是當時所有省部級幹部中最年輕的。

至於現年55歲的亓延軍則是消防出身，歷任山東濰坊市公安消防支隊支隊長、山東消防總隊防火監督部部長、河南省消防總隊總隊長、公安部消防局副局長，2016年5月擔任北京市公安局消防局局長，翌年6月擔任北京市公安局黨委，去年1月獲任命為北京市公安局黨委副書記、副局長；同年4月再晉升為常務副局長。

據報道，楊晉柏、亓延軍獲任命為副市長後，北京市政府領導班子形成「一正十副」格局，其他8名副市長分別是崔述強、殷勇、張建東、隋振江、盧彥、楊斌、王紅、張家明。於前年1月，央行副行長殷勇空降北京副市長後，市政府也曾短暫出現「一正十副」，惟至同月底市15屆人大1次會議舉行後，王小洪卸任副市長職務，領導班子便恢復「一正九副」。