茅台腐敗嚴重　巡視組要求肅清袁仁國流毒

12屆貴州省委第7輪巡視國有企業集中反饋會議上月28日在貴陽召開，貴州省紀委監委官方網站周五（24日）公布省委第一巡視組會後向茅台集團黨委作出的反饋意見，指茅台腐敗嚴重，肅清袁仁國流毒、修復政治生態任重道遠，要求集團黨委要高度重視上述問題，嚴格落實監督執紀問責。

意見指出，茅台集團黨委在「茅台酒亂象」專項整治中，深入開展利用茅台酒謀取私利問題專項整治，嚴肅查處一批「以酒謀私」的腐敗案件，但長期放鬆政治建設、思想建設，與當局決策部署仍有差距。茅台集團的選人用人違規問題突出，機構重疊混亂、管理效率不高，全監督執紀問責不嚴，不守紀律、規矩行為司空見慣，腐敗案件頻生，各類監督檢查發現問題整改不到位。

省委第一巡視組要求，茅台集團黨委要高度重視修復政治生態，肅清袁仁國等腐敗分子遺毒，加快推進人事制度改革，嚴格執行選人用人規定；要認真排查崗位廉政風險、及時堵塞制度漏洞，嚴格落實監督執紀問責等。

茅台集團黨委書記高衞東其後召開黨委會議，承諾將切實擔起主體責任，盡快整改上述問題。若班子成員在整改中遇到困難，需及時提交黨委討論研究，3個月必須取得實質進展，並向黨委報告整改推進情況。紀委亦要強化監督檢查，按要求建立監督機制。