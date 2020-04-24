美媒︰坦桑尼亞廢除一帶一路100億美元貸款協議

中國「一帶一路」經濟戰略布局受挫，美國《國際財經時報》報道，坦桑尼亞宣布，廢除與中國簽署的100億美元（約780億港元）貸款協議；報道引述總統馬古富力（John Magufuli）指，「只有醉漢才會接受當中一些條款」。中方尚未回應。

據報道，中國原先計劃向坦桑尼亞提供100億美元貨款，擴建巴加莫約（Bagamoyo）港口，條件是讓中國獲得99年港口租賃權，且期間總統無權對中國提出任何意見；坦桑尼亞前總統基奎特（Jakaya Kikwete）已同意並與與中國簽署協議。

報道指，馬古富利自2015年上任後，便決定與中國重啟談判，希望將租賃時間從99年降至33年，且中方必須經許可，才能在港口進行相關業務，惟因中方未在馬古富利提出的期限內展開對話，故坦桑尼亞當局宣布廢除協議。

公開資料顯示，巴加莫約港口項目由中國招商局集團、阿曼主權基金及坦桑尼亞政府共同開發，已於2015年10月16日舉行奠基儀式，原預計在2020年至2021年期間投入使用。巴加莫約港口建成後，來自中東及非洲的石油天然氣商船可通過巴加莫約港及巴基斯坦瓜達爾港，直接運抵中國，繞開馬六甲海峽。