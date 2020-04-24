新冠肺炎︰市人大常委會通過野生動物保護條例　6月1日實施

新冠肺炎疫情持續。北京市15屆人大常委會第21會議周五（24日）召開，會議通過了《北京市野生動物保護管理條例》（下稱《條例》）。《條例》分為禁獵、禁食、救護與放生、嚴管交易利用等方面，明確了餐飲服務提供者責任，同時規定野生動物主管部門與衞生部門應及時互相通報人畜共患傳染病疫情風險以及相關訊息。《條例》將於今年6月1日起實施。

在禁獵方面，《條例》明確規定，禁止獵捕、獵殺列入國家重點保護野生動物名錄和有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄（三有動物）的野生動物，同時禁止以食用為目的獵捕其他陸生野生動物。與此前審議稿比較，《條例》加重了相關罰則，其中獵捕國家重點保護野生動物，可處罰獵物價值5倍以上20倍以下罰款，獵捕三有動物或其他陸生野生動物，處2倍以上10倍以下罰款，沒有獵獲物者亦可處5000元（人民幣，下同，約5560港元）以上，2萬元（約2.2萬港元）以下罰款。

在禁食方面，《條例》規定，禁止食用陸生野生動物及其製品、列入名錄的水生野生動物及其製品；同時禁止以食用為目的生產、經營、運輸野生動物及其製品。食用、生產、經營、運輸國家重點保護野生動物者，處5倍以上20倍以下罰款，食用、生產、經營、運輸三有動物或其他陸生野生動物者，則處2倍以上10倍以下罰款。

另《條例》規定，市野生動物主管部門將制定野生動物收容救護技術規範，並公布合規範的機構訊息；同時，社會團體可根據動物保護等需要，會同野生動物主管部門組織放生活動，嚴禁擅自進行放生。《條例》也禁止商場、超市等違法買賣野生動物，或提供交易服務；同時酒樓、會所、食堂等不得提供禁止食用野生動物，違者將被從重處罰。