豐城發電廠倒塌事故案宣判　28名被告獲刑

江西豐城發電廠三期擴建項目在2016年11月24日發生施工平台倒塌事故，造成73死2傷。涉及事故的9宗刑事案件周五（24日）分別在宜春市中級人民法院、豐城市人民法院、奉新縣人民法院及靖安縣人民法院公開宣判，28名被告及1個被告單位分別獲刑或被處罰。

各法院經審理查明，認為事件屬特別重大生產安全責任事故，建設單位、工程總承包商、監理單位、施工單位均負有責任；部分企業單位及政府部門的工作人員，存在玩忽職守、濫用職權、違反合同等犯罪行為，且在實際施工過程中違規拆除模板，導致平台倒塌。惟部分被告趕到現場積極救援，或自動投案並如實供述罪行，依法可從輕處罰。

各法院分別作出一審判決，其中豐電三期擴建工程建設指揮部總指揮鄧勇超，因犯重大責任事故罪、貪污罪、受賄罪和國有公司、企業人員濫用職權罪，判囚18年並罰款220萬元（人民幣，下同，約242萬港元）；河北億能公司董事長張運平等14人構成重大責任事故罪，分別判囚2年6個月至7年不等。

另豐城市工信委黨委書記、主任涂愛平等9人，分別犯玩忽職守罪或濫用職權罪，判囚2年至5年不等；其餘被告分別犯生產、銷售偽劣產品罪，貪污罪，國有公司企業人員濫用職權罪等，被判囚3年3個月至11年不等。另豐城鼎力建材公司犯生產、銷售偽劣產品罪，罰款200萬元（約220萬港元）。