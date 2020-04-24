內地新增3宗非洲豬瘟疫情　均為非法運送生豬

農業農村部周五（24日）在網站發布國內近日3宗非洲豬瘟疫情調查，以及追溯源頭等情況通報。當中指出，自今年3月份以來，全國發生13宗非洲豬瘟疫情，其中絕大多數疫情由違法違規調運引發。公安部門就疫情調查和追溯等工作取得進展，有關案件正在進一步偵辦。

通報指出，上月4日，當局在四川樂山市五通橋區查獲外省違法調運染疫豬隻；經查，中介人員魏某等從江蘇淮安市某公司購買400頭生豬，後經養殖場將111頭轉賣至四川，其中7頭在運輸途中死亡。調查發現，涉事公司在明知部分生豬染病，亦繼續外銷，造成疫情擴散。

此外，河南省三門峽市澠池縣亦有外省違法調運豬隻案件，洪陽鎮一豬場從外省違法調入的豬異常死亡，後確診為非洲豬瘟疫情。經查，縣村民在3月2日經河北深澤縣豬販劉某介紹，購買364隻豬並銷至當地。調查發現，此批涉案仔隻由劉某經他人，從湖北鍾祥市某養殖廠倒手購買。

針對上述案件，通報表明養殖場為一己私利出售問題生豬；甚至在明知豬隻會發病死亡，可能引發重大動物疫情的情況下，為謀求非法利益鋌而走險，嚴重損害他人利益、生豬生產恢復秩序；另反映部分地方在防控措施落細等方面工作不到位，存漏報、瞞報，失職瀆職的行為。

當局要求各地部門嚴格落實防疫屬地責任，加強疫情防控工作，並請各省級畜牧獸醫主管部門於下月20日前，報送本省份對生豬養殖場戶等「全覆蓋」督促檢查和宣傳教育情況。