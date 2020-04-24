歐洲議員發信促港府撤控　駐港公署斥滿紙荒唐

逾30名歐洲議會議員早前去信特首林鄭月娥，批評香港警方拘捕壹傳媒黎智英等15人，促撤銷「政治檢控」。對此，外交部駐香港特派員公署發言人周五（24日）表示強烈不滿和堅決反對，批評公開信通篇謬論、滿紙荒唐，是非不分、顛倒黑白，曝露該些政客在香港問題上的無知與偏見、虛偽與傲慢。

發言人指出，該些議員把從事叛國亂港活動的民族敗類美化成「民主鬥士」，把由「非法集會」演化的極端暴力活動美化為「和平示威」，把警方正當執法行為詆毀為「政治檢控」，曝露他們與反中亂港勢力沆瀣一氣、狼狽為奸的本質；他們以「民主」、「自由」、「法治」的幌子，做縱容暴力、包庇犯罪、破壞法治的醜惡勾當，還假惺惺地表示希望降低緊張、合作抗疫，卻置市民整體利益於不顧。

發言人批評，該些政客無視國際法和國際關係基本準則，不擇手段為反中亂港分子撐腰打氣，踐踏特區法治和司法獨立，對特區政府依法施政橫加干涉，是對中國內政和香港事務的粗暴干預，對香港高度自治與繁榮穩定的嚴重威脅，對「一國兩制」原則和基本法精神的嚴重破壞。

發言人正告有關議員恪守國際法和國際關係基本準則，認清香港早已回歸中國的現實，停止嘩眾取寵的政治表演和徒勞無益的干預施壓，停止破壞香港法治與司法獨立，停止插手香港事務和中國內政。