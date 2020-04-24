新冠肺炎：「冷氣車廂助傳播」論文撤稿　疾控中心指數據未完善

新冠肺炎疫情持續。湖南省疾控中心研究團隊，上月曾就一宗13人感染的旅遊巴聚集性案例發表病學調查，指只在密閉冷氣車廂內，病毒經「氣霧」（內地稱「氣溶膠」）傳播最遠可達4.5米，且至少30分鐘內漂浮在空氣中並導致感染發病。惟該論文日前突然撤稿，省疾控中心稱有關調查的細節尚待完善。

調查針對內地一宗公共交通工具散播疫情個案，當中患者導致10人發病，另出現一名無症狀感染者，後者更引發兩宗第三方感染。研究指，個案反映在密閉的冷氣車廂內，病毒傳播距離超越當時所認知飛沫傳播的1米距離，可達4.5米。專家解釋，空氣在密閉環境下，流動動力靠冷氣推動，可將帶有病毒的飛沫運送至較遠距離。

惟有關文章在近日撤稿，內地傳媒周五（24日）引述論文的第一作者、湖南省疾控中心傳防科羅塏煒解釋指，基於部分細節、整個調查的過程還不夠完善，如感染者在路上是不是有走動，在進入車廂前是不是互相有接觸等部份，亦進一步完善上述數據，才能讓結論更加嚴謹，在完善後方再投稿。