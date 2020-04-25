網信辦專項整治網絡惡意營銷　關停逾1.8萬帳號

新冠肺炎疫情持續，內地網絡早前流傳「華商太難」、「渴望回歸中國」等系列「罐頭文章」，一度引發外交風波。國家網信辦周五（24日）通報，當局將展開為期2個月的網絡惡意營銷帳號專項整治行動。另當局初步統計，多間網絡平台早前展開自查自糾行動，已清理6126篇相關文章，關停18,576個帳號。

國家網信辦有關負責人指出，部分網絡帳號為獲取流量和廣告進行惡意營銷，有的無中生有，引發社會恐慌；有的冒用權威人士名義，誤導公眾，有的炮製聳人聽聞標題，引發群眾不安；甚至有惡意篡改黨史國史、詆毀抹黑英雄烈士，大打色情「擦邊球」，搞「黑公關」敲詐勒索，侵害企業或個人合法權益，擾亂了正常網絡傳播秩序，造成極為惡劣的社會影響，必須堅決打擊。

據通報，當局即日起組織各地網信部展開網絡惡意營銷帳號專項整治行動，進一步聚焦突出問題，壓實主體責任，加大懲治力度，對問題嚴重、影響惡劣的網站平台、網絡帳號及相關責任人依法依規嚴肅處置，歡迎廣大網民、媒體和社會各界舉報。

負責人另透露，按照國家網信辦統一部署，騰訊、新浪、今日頭條、網易、趣頭條等網站平台早前主動展開自查自糾，全面排查平台內網絡帳號惡意營銷問題，集中清理相關違法違規信息，嚴肅處理涉及惡意營銷的網絡帳號；據初步統計，已清理相關文章6126篇，關停帳號18,576個。