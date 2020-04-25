小珠山火死灰復燃　附近居民緊急撤離

山東青島市黃島區小珠山周四（23日）下午突山火，隨後被撲熄。不料，由於風勢較大，山火於翌日（24日）中午復燃，火勢猛烈已持續燃燒超過8小時，目前仍未撲滅。由於起火位置山勢陡峭，救援人員很難到達，當局已調用直升機取水滅火，並組織附近居民撤離。

黃島區委員會宣傳部官方微博通報，周四下午2時許，靈山衞街道崮上村東側、小珠山西麓發生山林火警；至周五上午6時20分，共撲滅6處火點，無人傷亡。豈料，火情死灰復燃，周五下午再現2處火點，截至周六（25日）凌晨零時，已調動救火人員1600餘名，其中現役軍人150餘名，嶗山、城陽、即墨、平度等區市救火人員140名，調動100餘輛消防車和4架消防直升機，上山救火。

網傳影片顯示，大火燒着整個山頭，大片山林被燃燒，遠看形成一條火鏈，熊熊火光照亮黑夜，更伴有零星爆炸聲，有大批附近居民拎着行李撤離，以免受波及。

有居民表示，從來未見過這般大的山火，「隔着10公里都能聞到味」；有人指山腳下的民居已停電。另有網民表示，「希望救火人員平安歸來」、「今年山火好頻繁」、「希望今晚的妖風停一停」。