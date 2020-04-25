魚身寫滿百家姓　水族館：食品級顏料安全無害

貴州貴陽市有網民指，近日參觀當地一個水族館，發現每個魚缸的呎寸猶如夾公仔機般大小，且所有魚身上被寫滿百家姓。事件引起網民熱議，認為水族館應取消該項目。館方回應稱，魚隻身上的紅字是採用食品級顏料，安全無害，將考慮網民的意見改善。

涉事水族館位於貴陽市多彩貴州城，網民小棠參觀後發文指，魚隻身上被寫滿百家姓，質疑是否「讓遊客找自己的姓，找尋和大海的緣分」。小棠認為水族館應是向大家傳遞、科普保護海洋動物理念的場所，在魚隻身上寫字的行為與保護動物的理念背道而馳。

內地傳媒報道，魚缸內約有20多條魚，每條魚身上都有紅字，包括陳、張、吳、王等姓氏。水族館工作人員指，魚缸在去年初安裝，專門飼養一種名為血紅鸚鵡的魚類。對於設計「姓氏魚」的展覽項目，他解釋一方面是魚缸位於轉角處，較少人會關注；另一方面水族館是貴州省科普教育基地，希望增加互動元素，吸引幼童注意。

惟不少網民稱難以接受在魚隻身上寫字，質疑上述行為是違背動物福利。館方表示，水族館是貴州省水生野生動物救護中心，以往海關等執法部門收繳部分難以處置、不具放生條件的水生野生動物，都會送到該館救助，強調不會不愛護動物，請各界放心。