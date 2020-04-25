自稱「龜友」非法銷售野生龜 4人被刑拘

廣州警方周五（24日）通報，近期偵破一宗涉嫌銷售珍貴、瀕危野生動物及其製品案，繳獲84隻不同類型國家重點保護水生龜類，後移交給廣州市水生野生動物保護基地管養。同時拘捕4名疑犯，他們涉嫌銷售珍貴、瀕危野生動物及其製品罪，已被刑事拘留。該案仍在進一步偵辦中。

4月初，廣州天河區警方發現，有人在網上頻繁發布收購、出售國家級保護龜類動物信息，涉嫌違法。經查，發現4名男子有重大嫌疑，他們來自廣州及佛山，長期收購、倒賣龜類動物，形成「龜友圈」，自稱「龜友」。

警方分別於上周三（15日）及本周二（21日）到他們的住所搜查，繳獲多個品種龜類，包括國家一級保護野生動物黑池龜2隻，國家二級保護野生動物豹紋陸龜1隻、黃喉擬水龜3隻、烏龜3隻、黃緣閉殼龜5隻、龜類幼體48隻以及稀有龜種22隻。

其中一名「龜友」表示，2016年見到有人網售從未見過的烏龜，花紋漂亮獨特，便以低價購入，其後高價賣出，獲得巨利。嘗到甜頭後，他長期犯案，「一隻亞達陸龜能賣出1.3萬元（人民幣，下同，約1.5萬港元），其他野生水龜和陸龜平均每隻亦能賣到上千至上萬元不等。大家通過龜友群互通消息，私下賺取點外快」。