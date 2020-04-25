新冠肺炎：滅活疫苗進入二期臨床試驗　擴大受試者年齡範圍

新冠肺炎疫情持續，截至周六（25日）凌晨，內地累計確診82,804宗、死亡4632人。內地首個新冠病毒滅活疫苗周五（24日）進入第二期臨床試驗，國藥集團中國生物董事長楊曉明當日接受內媒訪問時表示，此階段會擴大受試者年齡範圍，測試疫苗的安全性與有效性。

疫苗由國藥集團中國生物武漢生物製品研究所和中科院武漢病毒研究所共同研發，楊曉明指出，首階段臨床試驗已順利完成，受試者均為18至60歲的健康成年人；而在第二階段，受試者仍以健康人士為主，但會擴大年齡範圍，即6歲以下、60歲以上。此階段，除了觀察安全性以外，還需要測試疫苗有效性指標。

楊曉明介紹，滅活疫苗的原理是在實驗室中對病毒進行滅活，使之失去毒性，但保留其有效成分，從而調動人體免疫系統產生抗體，消滅病毒。他指出，臨床研究過程中需解決滅活疫苗「要打幾針、打多少劑量」問題，但目前最重要的是評價疫苗的安全性、有效性。

他續指，二期臨床試驗需要至少1個月時間，之後還將在疾病流行地區進行三期臨床試驗，以測試人體在注射疫苗後產生的抗體，是否能夠有效抵禦疾病。

此外，國家衞健委醫政醫管局監察專員焦雅輝周五表示，武漢現有確診病例已降至47人，其中30多人長期核酸不轉陰性，為「常陽患者」，「常陽患者」只是核酸一直不轉陰，但已不需要治療。不過，她未提及這些人是否具傳播性。