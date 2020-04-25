遊客猝死運屍費近1.6萬人民幣　官方︰符合規定

家住安徽蚌埠市的周先生早前向內地投訴，指他本月初組織公司員工前往黃山市遊覽，期間49歲員工孟軍（化名）心臟驟停逝世，他遂聯繫黃山市殯儀館，把孟的遺體運回蚌埠市，未料費用竟高達15,913元（人民幣，下同，約17,692港元），認為收費不合理。惟黃山市殯儀館及市發改委周四（23日）均指，指收費是符合物價規定。

周先生憶述，孟軍本月7日清晨突感身體不適，同行家人將他送院搶救，惜最終不治；警方事後介入調查，結果顯示孟的死亡純屬意外。孟的家人感到十分難過，希望把遺體運回蚌埠，周便協助辦理喪事，聯繫黃山市殯儀館協助運送遺體。由於周先生起初想盡快協助家屬解決難題，故未有留意收費，直到遺體送返蚌埠後，他看到收據才察覺收費「不合理」。

內媒記者其後致電黃山市殯儀館查詢，一名陳姓經理表示，殯儀館所有項目費用都是按物價局的審批文件執行，並不存在亂收費情況。陳經理指，由於往返車程達1100公里，按每公里10元（約11.1港元）計算，故單單車費便高達1.1萬元（約1.22萬港元），加上家屬希望加急處理，再加上其他費用，故最終收費高達15,913元。

記者及後再致電黃山市發改委查詢，一名方姓主任解釋，根據屯溪區發改委2017年下發的文件，遺體外運費用確為每公里10元收費，里程數按照往返公里計算，「按照這樣來計算，黃山市殯儀館收費是合理的」。對於其他費用，方主任指，殯儀館有詳細收費標準，這些費用都是經物價審批，不存在問題。