知名火鍋店用地溝油　老闆獲刑7年

四川樂山市犍為縣火鍋店老闆雷某，早前為攫取暴利，竟指使他人收集客人食用後的「地溝油」，再加入材料重新熬製供客人。縣人民法院周四（23日）開庭一審審理，雷某犯生產、銷售有毒、有害食品罪成判囚7年，處罰5萬元（人民幣，下同，約5.6萬港元），2名共犯則分別獲刑3年半及緩刑4年並處罰款。

雷某早於2014年在犍為縣經營火鍋店，逐漸成為知名店舖。該縣市場監督管理局去年1月巡查餐飲店，期間在火鍋店檢查時，發現後廚走廊放有3個25公斤裝的膠桶，但桶上沒有任何標籤標識。執法人員再檢查火鍋店廚餘時，發現從前年10月至去年1月期間，火鍋店只賣出100公斤廢棄油脂。

執法人員反覆搜證，雷某最終承認所用已包裝的鍋底油，源於店內回收的廚餘，經油水分離器分離出廢棄油脂，再按照比例加入辣椒、花椒等熬製。經審查，該店自前年5月至案發前，已生產、銷售含地溝油鍋底共14,142個，總額為447,824元（約50萬港元）。

法院審理認為，涉案3人的行為屬在生產銷售的食品中加入有毒有害物質，應當以生產、銷售有毒、有害食品罪追究刑事責任，遂作出上述判決，在刑罰完畢及緩刑期內，禁止從事食品生產經營管理工作、不得擔任食品安全管理人員。此外，雷某需於判決生效後10日內，在市級以上媒體公開致歉，並支付犍為縣人民檢察院賠償金共4,478,240元（約500萬港元）。