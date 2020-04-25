日媒：傳金正恩變植物人　華派醫療專家赴朝

北韓領袖金正恩近日傳出病危消息，引起國際關注。英媒周五（24日）引述中國消息人士報道，中國日前派出醫療專家到北韓，為金正恩作顧問。與此同時，有中國消息人士接受日媒訪問指，金正恩已因手術失敗而成為「植物人」。消息未獲北韓證實；而南韓消息則表示相信金正恩仍然在生，不日將露面。

英媒引述2名知情人士指，專家團隊由主責北韓事務的中共中央對外聯絡部的高級官員率領，成員包括醫生，團隊周四（23日）由北京出發。中國官方暫未就此消息作回應。報道又引述南韓消息人士指，情報顯示金正恩仍然在生，估計他很快便會公開露面。

日本《週刊現代》則引述一名中國相關醫療人員報道，金正恩在地方視察期間突然心臟病發，北韓醫生即時搶救，並緊急通知中國求援。由於金正恩病情危急，北韓醫生需即時為他開刀進行心臟支架手術，惟執刀的外科醫生未有醫治肥胖病人的經驗、加上太過緊張而手震不已，原需時1分鐘的手術最終用了8分鐘，導致金正恩成為植物人。

該報道指，中方接報後，已即時派遣中國醫學科學院阜外醫院心血管病中心和人民解放軍301病院兩間醫院的50人醫療團趕搭專機飛往平壤。但中方醫師團趕到時已經為時已晚，無計可施。不過，此消息均未經中方或朝方證實，而中國中央對外聯絡部早前亦否認金正恩病危消息。

在有關金正恩健康狀況的消息不斷之際，中國鐵路瀋陽局集團周五宣布，停駛北方城市到丹東、琿春的火車，為期3周；此舉被內地網民視為中朝邊境的異動。網民猜測，有關情況亦有可能是反映將有北韓重要人物訪華，懷疑金正恩乘專列到北京求醫；亦有人估計是與新冠肺炎疫情有關。