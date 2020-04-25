涉國安威脅　美國通訊委員會擬撤3中國電訊商營運許可

中美角力不斷，資訊安全問題屢成爭議點。美國聯邦通訊委員會（FCC）周五（24日）公布正審查3間中國國有電訊營運商，指它們構成國家安全風險，或將撤銷其營運許可，禁止在美國運作。

FCC周五向中國電信、中國聯通的美國子公司，以及Pacific Networks Corp.及其子公司ComNet (USA) LLC發出了命令，要求它們在30天內提出理由，解釋為甚麼FCC不應終止其營運許可。

FCC發聲明指，當局逾10年前向上述佐業發出營運許可，自此與中國政府行動相關的國家安全及執法風險顯著增加，並指命令與「中國政府有份參與、損害美國的複雜電腦入侵和攻擊有關」，但未有說明詳情。聲明續指，命令讓相關公司有機會證明，它們不受中國政府的影響和控制。FCC主席帕伊（Ajit Pai）稱︰「我們不能就這樣冒險，祈求我們網絡安全無恙。」

此外，中國電信早前曾被其他美國監管機構指控它構成國安風險，建議撤銷其營運許可；FCC就此要求，中國電信需就有關指控作回應。上述3間中國公司的代表暫未回應，中國駐華盛頓大使館也未有置評。