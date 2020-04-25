新冠肺炎：台海軍增1人確診　陸軍澄清未爆發疫情

台灣中央流行疫情指揮中心周六（25日）公布，海軍敦睦艦隊磐石號新增1宗確診個案，患者於艦上實習。截至目前，敦睦艦隊已有31人確診，台灣累計確診429人。

指揮中心指，患者為20多歲男性，上周六（18日）到集中檢疫所隔離採檢，結果呈陰性反應，因血中抗體呈陽性，周五（24日）進行第2次採檢，至周六確診。衞生單位已掌握1865名接觸者，其中534人為居家隔離對象， 已採檢173人，當中154人未有受感染；1331人為自主健康管理對象。

有傳一名台鐵高雄列車長曾與磐石號確診官兵，上周四（16日）曾在屏東某健身房同時運動，3日後搭台鐵莒光號到台東，入住台東宿舍；周三（22日）一檢結果出爐未有中招，但其後出現發燒等不適症狀。台灣鐵路管理局已證實事件，涉事列車長目前留院隔離，但尚未確診。

另台媒報道指，台灣陸軍亦爆發新冠肺炎疫情。陸軍司令部澄清，報道內容與事實不符，3名陸軍官兵執行敦睦艦隊運輸任務時，均按規定穿戴全套防護裝備，並接受隔離14天。其中2人周四（23日）出現腹瀉症狀，當日就醫並採檢，結果均未有中招，將繼續居家自主健康管理14日。

台灣行政院與美國在台協會（AIT）宣布，共同成立「台美防疫松競賽」，加強美台科技防疫合作，鼓勵專家及參加者以馬拉松式的科技創作活動方式集思廣益，促進跨政府機關、跨領域交流，共同找出抗疫創新方法。