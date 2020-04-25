旱情歷史罕見　137條河道斷流　201座水庫乾涸

雲南省旱情持續，連往年降雨處於前列的普洱市和西雙版納州，今年也出現歷史罕見的嚴峻旱情。雲南省水利廳數據顯示，截至周五（24日），全省已有137條河道斷流、201座水庫乾涸、222個機電井出水不足。其中，以普洱、玉溪、西雙版納旱情較為嚴重；各地已啟動抗旱應急工程。

在旱情嚴重的普洱市茅城區，由於箐門口水庫水位過低、無法供水，當地去年11月已啟動洗馬河水庫至三水廠的應急調水工程，卻導致洗馬河水庫水位急劇下降，結果當局再啟用梅子湖備用水源，為洗馬河水庫補水。惟至上月中旬，梅子湖水庫庫容量僅餘正常時間的三分之一，是近10年來最低庫容量。

目前，為確保普洱市城區供水正常，當地已完成多個調水工程建設，其中瀾滄江至大中河水庫應急調水項目也已列上日程。普洱市水務局局長王東指出，從瀾滄江至大中河水庫調水工程實施後，就能長期保障飲用水水源的問題，惟受新冠肺炎疫情影響，整個工期要延後2個月左右。

據官方通報，自旱情發生以來，雲南各地已組織實施502個抗旱應急工程，省水利廳正組織逐村、逐戶排查農村缺水情況，制定抗旱保供水措施。目前，雲南各城市供水已可基本保障，保供水重點轉向鄉鎮和農村。