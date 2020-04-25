新冠肺炎：4部門聯合舉辦網購節　下周二起舉行

新冠肺炎疫情持續，國務院聯防聯控機制周六（25日）舉行記者會，商務部電子商務司副司長蔡裕東在會上指出，目前已有90%平台內商戶復工，一季度網絡零售規模和去年基本持平，實物商品網上零售額增加了5.9%；商務部、工信部、國家郵政局與中國消協會將於4月28日聯合舉辦「第二屆雙品（品牌、品質）網購節」，超過109間平台及企業參與，並會將外貿生產企業納入活動。

蔡裕東表示，網購節會有餐飲、旅遊等受到疫情影響嚴重的商戶參加，可以幫他們盡快恢復元氣；同時，「絲路電商」合作國駐華使館官員也會參與促銷。而國務院新設了46個跨境電商綜合試驗區，目前全國將有105個綜合試驗區，形成了陸海內外聯動、東西雙方互濟的發展格局，在試驗區中會出台政策以適用跨境電商零售出口稅收和零售進口監管，促進跨境電商的發展。

國家郵政局市場監管司副司長邊作棟指出，速遞行業在疫情防控期間，對市民網購生活必需品及電商復工復產中非常重要。目前，內地每日處理速遞包裹超過2億件，基本恢復到疫情前的正常水平。

工信部信息科技發展司一級巡視員李穎指出，截至今年3月底內地主要企業的工業電商普及率達62.5%，培育了一批原材料、裝備等交易規模達百億級、千億級的工業電子商務平台，促進復工復產，打通了原材料、生產設備到產成品的產業鏈；加快產需對接，助力雙方供應鏈高效對接；通過直採平台、在線直播、供應鏈金融等新模式幫助企業節省採購的成本，擴大訂單規模，滿足融資需求。