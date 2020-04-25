新冠肺炎：美共和黨反華備忘錄　華春瑩稱好劇本

美國特朗普政府就新冠肺炎疫情持續批評中國之際，美媒周五（24日）披露共和黨參議院全國委員會向競選機構發送的備忘錄，建議該黨候選人以「積極攻擊中國」回應疫情。中國外交部發言人華春瑩形容「真是好劇本！快看！」。

備忘錄由共和黨資深戰略師撰寫，內容包括如何把民主黨候選人與中國政府聯繫、如何回應種族歧視指控。它強調3條主要攻擊路線，分別是中國掩飾真相令病毒蔓延、民主黨對中國軟弱、共和黨推動制裁以懲罰中國令疫情擴散。它寫道：「新冠病毒是中國的一次肇事逃逸，隨後掩飾真相令成千上萬人死亡。」

此外，備忘錄要求共和黨候選人，回答任何有關疫情的提問時，要持續發表反華的信息，若被問及病毒傳播是否特朗普的過錯時，應把話題轉向中國作為回應；若被問及怪責中國導致疫情大流行，會否煽動種族歧視時，應答「無人怪責美籍華人，隱瞞病毒及謊報病毒危險性是中共的過錯，他們要對此負責」。

報道指特朗普的顧問認為，民調顯示集中攻擊中國將有效，因此已就這話題權衡一場大型電視廣告宣傳，共和黨計劃讓中國成為今年總統選舉的核心議題。